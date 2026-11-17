Más de 800 personas aisladas, en los sectores de El Corral, El Berraco, La Vega, Chanchoquín y Chanchoquín Chico, reporta Senapred sobre la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, a raíz de altas temperaturas y crecidas en cauces precordilleranos.

La situación también ha causado inconvenientes, aunque comparativamente de menor cuantía, en la Región de Coquimbo, en comunas como Vicuña, Monte Patria o Salamanca.

En Huasco, la situación motivó un Cogrid provincial, para evaluar los despliegues de recursos, económicos, materiales y humanos, para el apoyo d los afectados.

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