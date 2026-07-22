Se habilitó bypass para llevar ayuda humanitaria a zonas aisladas de Atacama

El general de brigada Claudio Paredes, jefe de la Defensa Nacional de la Región de Atacama en el marco del estado constitucional de catástrofe, confirmó a Cooperativa que se habilitó un bypass en la ruta C-46, que conecta Vallenar con Huasco, para el envío de ayuda humanitaria a zonas aisladas de la región.

La autoridad precisó que "recuperamos una de las rutas principales que estaba cortada, que es la ruta C-46 que une Vallenar con Huasco, pasando por la comuna de Freirina, donde se cayó el puente Maitencillo".

"Logramos hacer un bypass que pasa por el río, pero como ya han bajado los caudales no había problema. Hay personal que se dializa en ambas comunas, estaban cortados con el tema del suministro de agua, lo cual era algo sumamente delicado que estábamos controlando", precisó.

El general Paredes afirmó que la mayoría de los caminos cortados por el sistema frontal ya se recuperaron, en especial, la carretera Ruta 5 hacia Copiapó y la ruta C-485 que une a Vallenar con Alto del Carmen.

"Anoche mandamos una cuadrilla tanto con maquinaria de vialidad, con ayuda humanitaria —específicamente colchones, frazadas, alimentos, agua, combustible para los generadores—, mandamos camionetas, generadores, carbón que la misma población de Vallenar aportó, y personal militar para ayudar a descargar toda esta ayuda", detalló.

Asimismo, precisó que se logró habilitar el paso a las localidades de Cachiyuyo, Incahuasi y Domeyko. En esta última, señaló que los albergues fueron saturados porque además de recibir a la población local, también llegaron quienes quedaron aislada en la Ruta 5 Norte.

El general señaló que el principal problema era la conectividad con las zonas más afectadas, lo que ya está solucionado parcialmente, lo que les permitirá ingresar a los sectores aislados.

"Vamos a tener tres helicópteros grandes más un avión chico de Ejército que me debiese llegar para realizar puente aéreo con Copiapó. Y con ellos vamos a estar abasteciendo a las localidades que están aisladas, no solamente hacia la cordillera, sino que al interior principalmente de la comuna de Vallenar, Freirina, las caletas. Estamos en contacto permanente con los alcaldes. Etamos haciendo un trabajo completamente coordinado, un equipo multifuncional, aquí esto es interorganizacional", aseveró.

En esa línea, preció que la principal función del Ejército es "salvaguardar las vidas de nuestra población (...) Estamos recuperando de a poco, la intención es llegar a bajar la tensión y lograr el estado de normalidad lo antes posible. Estamos trabajando coordinadamente (con los alcaldes), el Ejército tiene capacidades polifuncionales y para eso estamos acá, para apoyar", cerró Paredes.