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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Cinco gendarmes detenidos por presunta vinculación a red narco en cárcel de Illapel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La diligencia se dio en el marco de la operación “El Dorado”, que investiga tráfico de drogas, cohecho, ingresos de elementos ilícitos a un recinto penitenciario y lavado de activos.

Se ejecutaron 21 órdenes de entrada y registro en el centro penitenciario y domicilios de Salamanca, Santiago y Tomé, que resultó con 16 personas aprehendidas.

Cinco gendarmes detenidos por presunta vinculación a red narco en cárcel de Illapel
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Cinco gendarmes resultaron detenidos luego de un allanamiento en la cárcel de Illapel, acusados de participar de una red de narcotráfico y corrupción.

La diligencia se dio en el marco de la operación "El Dorado", encabezada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, la Policía de Investigaciones de La Serena, la Fiscalía de Illapel y Gendarmería, que dio en total con 16 personas aprehendidas: 14 contaban con orden judicial pendiente y dos en flagrancia.

El operativo ejecutó 21 órdenes de entrada y registro en diferentes dependencias de la cárcel de Illapel y en domicilios en las comunas de Salamanca, Illapel, Santiago y Tomé (Región del Biobío), donde se incautaron teléfonos celulares, marihuana, ketamina, éxtasis, clonazepam, dinero en efectivo, cinco vehículos motorizados, entre otras especies.

Los delitos investigados son los de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, ingreso de elementos ilícitos a un recinto penitenciario y lavado de activos.

Las diligencias aún se encuentran en curso, por lo que se espera que el número de detenidos aumente. 

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