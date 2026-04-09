"Daño irreversible": Actualizan estado de salud de niño electrocutado en supermercado de La Serena

La familia del niño de 4 años que resultó electrocutado al interior de un supermercado en La Serena actualizó su estado de salud y advirtió que enfrenta secuelas graves y permanentes a un mes del accidente.

La abogada de la familia, Andrea Yazigi, señaló a Diario El Día que la condición del menor "sigue siendo compleja", detallando que presenta "daño neurológico permanente e irreversible" y distonías que le generan dolor constante. Además, indicó que el pasado 1 de abril fue sometido a una gastrostomía, cuya evolución ha sido acorde a lo esperado por el equipo médico.

En esa línea, explicó que, una vez que el niño reciba el alta, requerirá acompañamiento permanente y de por vida en distintos aspectos de su vida. También sostuvo que, en materia de apoyo psicológico, solo la madre ha recibido atención por parte del Hospital de Coquimbo.

El hecho ocurrió el 28 de febrero en un supermercado Santa Isabel ubicado en la intersección de avenida Cuatro Esquinas con Gabriela Mistral, donde el menor, identificado como Ian, sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en la zona de autoservicio.

Tras lo ocurrido, equipos de emergencia acudieron al lugar y el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

La abogada indicó que la familia ha mantenido contacto con representantes de la empresa, además de recibir apoyo del sindicato, aunque hasta el momento no se han concretado acuerdos.

La familia ha organizado diversas actividades como rifas y bingos a fin de financiar el tratamiento del menor.