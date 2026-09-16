El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, conversó con Cooperativa sobre la preparación de la fiesta de La Pampilla, que este año se torna solidaria en beneficio a las personas afectadas por los sistemas frontales que afectaron a la zona norte del país.

Aunque en un principio la fiesta fue cancelada, el municipio decidió realizarla con recursos reducidos tras dialogar con los gremios del comercio, hotelería y gastronomía, entendiendo a La Pampilla como un motor económico de la zona.

En esa línea, explicó que se espera la llegada de más de 200.000 personas al lugar y agregó que tienen a "más de 30.000 personas acampando en los cerros", afirmando que "es una fiesta que pasa las 24 horas del día. Es permanente lo que pasa acá".

El festival contará con la participación de Inti-Illimani, Douglas, American Sound, Paul Vásquez y el cierre por Los Viking 5. Asimismo, la particularidad de este año es que será transmitido por el canal Mega y presentado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Respecto a seguridad, el alcalde destacó que este miércoles se inauguró la Séptima Comisaría de Carabineros de la Pampilla, "lo que nos permite contar con más de 200 efectivos policiales, sumado a los inspectores. De nuestra parte, hemos adquirido drones de máxima tecnología; implementamos cámaras de seguridad, cuatro puntos de cámara, cercana a las 60, 70 cámaras de seguridad distribuidas en el territorio".

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