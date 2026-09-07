"La Pampilla de la gente" comenzó sus preparativos en la comuna de Coquimbo, luego que el alcalde Alí Manouchehri suspendiera su realización tras el temporal que afectó a la región, sin embargo, la decisión reculó.

"Esta es una Pampilla que tiene una característica solidaria, porque vamos a salir en apoyo a los vecinos más afectados, pero también tiene una característica de reactivación. Y ese trabajo de coordinación en conjunto con el Gobierno es lo que nosotros pretendemos seguir fortaleciendo para poder recibir a todas las familias que vengan a disfrutar, a pasarla bien, a sentirse seguros en un espacio que nosotros hemos venido trabajando como municipio para tenerlo en óptimas condiciones", aseveró el jefe comunal.

El próximo 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile en el óvalo de La Pampilla y será cuatro días de celebración de las Fiestas Patrias en la comuna. El Concejo Municipal destinó 800 millones de pesos para realización del evento.

Escucha el informe completo del corresponsal Carlos Ruiz.

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