Fuerte viento obligó a suspender la tradicional Pampilla de San Isidro en Vicuña

El temporal y las intensas ráfagas de viento provocaron la cancelación de la tradicional Pampilla de San Isidro en la comuna de Vicuña, en la Región de Coquimbo, luego de que las inclemencias climáticas impidieran el desarrollo normal del show inaugural y amenazaran la seguridad de los asistentes.

Aunque la organización intentó esperar una mejoría en las condiciones del tiempo tras pausar los primeros espectáculos el día jueves, la continuidad de los vientos obligó a tomar una resolución durante la jornada de este viernes, cancelando el resto de las jornadas previstas para las Fiestas Patrias en el Valle de Elqui.

El alcalde de Vicuña, Mario Aros, encabezó la decisión técnica de suspender el tradicional encuentro dieciochero con el fin de resguardar a las familias y trabajadores, señalando que se buscarán nuevas instancias para retomar la fiesta popular más adelante.

"Nos ha tocado una decisión difícil. Hemos suspendido la Pampilla de San Isidro, estamos tratando de ver algunas alternativas de reprogramación para unas fechas más cercanas, así es que con el dolor de nuestro corazón vamos a suspender esta pampilla", confirmó el jefe comunal.

La cancelación impacta de lleno en los emprendedores y puesteros que planificaron su abastecimiento para un fin de semana extendido de cuatro días. El panorama causó gran pesar entre los locatarios presentes en el recinto elquino.

Propuesta de reprogramación y medidas de alivio económico

Para mitigar las pérdidas de los emprendedores, la Municipalidad de Vicuña comenzó a estructurar una serie de medidas de emergencia. La alternativa más concreta apunta a trasladar la fiesta a la fecha del denominado "18 Chico".

El plan municipal considera no cobrar los derechos de permiso a los comerciantes que decidan sumarse a esta reprogramación.

Asimismo, la autoridad contempla la devolución íntegra del dinero invertido en patentes y permisos a todos aquellos locatarios que decidan no formar parte del evento extraordinario.