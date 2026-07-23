Motel ofrece duchas y agua gratis a familias afectadas en Coquimbo

En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal en la Región de Coquimbo, los dueños del Motel NO-SE habilitaron sus instalaciones para que las familias afectadas por el corte de agua potable puedan ducharse con agua caliente y abastecerse del recurso de manera gratuita.

La iniciativa funciona en el recinto ubicado en Porvenir Alto #555, en el sector San Juan de Coquimbo, y estará disponible hasta este sábado entre las 07:00 y las 21:00 horas.

Para recibir a los vecinos, el motel puso a disposición todas sus habitaciones, permitiendo que las personas puedan utilizar las duchas con privacidad. Además, los grupos familiares pueden ingresar juntos y el lugar cuenta con acceso para vehículos.

Una de las propietarias del recinto, Lorena López, explicó que la decisión busca apoyar a quienes han visto afectada su rutina por la interrupción del suministro de agua.

"La idea es aportar. Las personas que quieran acercarse pueden venir, el agua y las duchas son gratis", señaló.

La dueña también invitó a quienes puedan colaborar con alimentos no perecibles, útiles de aseo o pañales, aunque aclaró que las donaciones son completamente voluntarias y serán entregadas a las familias damnificadas.