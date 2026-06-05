Cuatro senderistas fueron rescatados tras extraviarse en Collipulli

Cuatro senderistas que se extraviaron en el sector Termas de Pemehue en la comuna de Collipulli (Región de La Araucanía) lograron ser rescatados.

Los afectados se perdieron durante la tarde de esta jornada, pero lograron comunicarse mediante celular con Bomberos, cuyos Cuerpos de Collipulli y Victoria se desplegaron junto a personal de Conaf y de la Municipalidad.

Los senderistas fueron socorridos durante la tarde noche sin mayores problemas ni dificultades.