Tópicos: País | Región de La Araucanía
Sistema frontal: Evalúan establecer rutas alternativas en Temuco tras anegamientos y cortes de calle
Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Calles anegadas y cortes de caminos se han registrado en Temuco y en las cercanías de Pucón (ambas comunas de la Región de La Araucanía) por el sistema frontal que afecta a las zonas sur y austral de Chile.
Las provincias de Cautín y Malleco cumplieron 24 horas de lluvia ininterrumpida, obligando incluso a reorientar el tránsito en la capital de la región, que se encuentra bajo alerta amarilla.
"Estamos acá para verificar las condiciones del transporte público y trabajar en rutas alternativas, y ver si no tener tanta afectación en relación al perímetro de exclusión Temuco-Padre Las Casas. Estaremos informando oportunamente cuáles van a ser esas vías", dijo el seremi de Transportes Rodrigo Lagos.