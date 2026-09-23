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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sistema frontal: Evalúan establecer rutas alternativas en Temuco tras anegamientos y cortes de calle

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Calles anegadas y cortes de caminos se han registrado en Temuco y en las cercanías de Pucón (ambas comunas de la Región de La Araucanía) por el sistema frontal que afecta a las zonas sur y austral de Chile. 

Las provincias de Cautín y Malleco cumplieron 24 horas de lluvia ininterrumpida, obligando incluso a reorientar el tránsito en la capital de la región, que se encuentra bajo alerta amarilla.

"Estamos acá para verificar las condiciones del transporte público y trabajar en rutas alternativas, y ver si no tener tanta afectación en relación al perímetro de exclusión Temuco-Padre Las Casas. Estaremos informando oportunamente cuáles van a ser esas vías", dijo el seremi de Transportes Rodrigo Lagos.

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