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Tópicos: País | Región de La Araucanía

En septiembre comenzará juicio oral contra mujer que robó guagua desde Hospital de Temuco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gobierno pide una pena de 20 años por este hecho, ocurrido en julio de 2024.

En septiembre comenzará juicio oral contra mujer que robó guagua desde Hospital de Temuco
 Unsplash
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En septiembre comenzará el juicio oral en contra de una mujer acusada de sustraer una guagua desde el Hospital de Temuco, en la Región de La Araucanía, en julio de 2024.

Por razones que se desconocen, la mujer ingresó a la Unidad de Neonatología del recinto y se llevó a una bebé de cinco días de vida en un bolso, siendo detenida posteriormente.

El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, dijo que "valoramos el que la persecución penal avance en un hecho tan grave y de alta connotación pública y en dicha instancia mantendremos nuestra pretensión punitiva que como institución realizamos en su momento como querellantes y acusadores".

Fiscalía pide una pena de 15 años para la mujer, mientras que el gobierno apunta a una condena de 20 años por este hecho.

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