El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, citó a las ex autoridades regionales desde 1994 en adelante a una reunión para buscar soluciones políticas ante el conflicto que se vive en la zona. A la instancia no llegaron los ex intendentes Francisco Huenchumilla (2014-2015) y Nora Barrientos (2008-2010 y 2017-2018).

LEER ARTICULO COMPLETO