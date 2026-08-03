Piden declarar Emergencia Agrícola en La Araucanía por anegamientos y pérdidas en el campo

El sector agrícola de La Araucanía atraviesa un complicado escenario tras los sistemas frontales que azotaron la región y dejaron una serie de anegamientos e inundaciones que dañaron extensas áreas rurales.

Frente a la magnitud de los daños que afectan tanto a cultivos como a la subsistencia del ganado, gremios agrícolas y alcaldes solicitaron al Ministerio de Agricultura que se decrete estado de emergencia agrícola para la zona sur.

Según se advirtió, las precipitaciones y el posterior desborde de causes generaron complicaciones de movilidad y conectividad, imposibilitando que los trabajadores del campo puedan atender sus cosechas o mantener la cadena de distribución de alimentos de primera necesidad.

Devastación en predios y riesgo ganadero

La voz de alerta la encabezó la Asociación de Agricultores Unidos, que alertó un impacto en la subsistencia de las familias rurales y en la protección de sus animales.

Quienes trabajan la tierra en la zona afirmaron estar atravesando un periodo de extrema vulnerabilidad ante la falta de insumos, forraje y accesos transitables.

Autoridades locales alertan sobre el aislamiento de familias rurales, el corte de caminos y el colapso de infraestructuras clave. (FOTO: ATON)

"Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y a las autoridades nacionales, a decretar estado de emergencia agrícola en el sur del país. La situación en las periferias urbanas y especialmente en los campos es desastrosa", alertó el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán.

Asimismo, dio cuenta que "existen familias aisladas, viviendas anegadas, caminos rurales cortados, puentes y alcantarillas dañadas, predios inundados, animales sin acceso suficiente a alimentación y agricultores que no pueden llegar a sus cultivos ni movilizar su producción".

Padre Las Casas: Hortaliceros sufren el colapso de ríos y esteros

A esta petición de auxilio estatal se sumaron autoridades municipales, manifestando su preocupación por la paralización económica local y el impacto social en las familias aisladas.

En esta línea, el alcalde de la comuna de Padre Las Casas, Mario González, exigió medidas inmediatas y de la misma naturaleza al Gobierno central, enfocado en el rescate de la producción local golpeada por el colapso de los caudales de agua que han anegado amplias zonas agrícolas de su comuna.