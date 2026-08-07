La Araucanía: Nevazones dejan más de 600 camiones varados y fuerzan el cierre de pasos fronterizos

Las nevazones registradas en la precordillera de la Región de La Araucanía provocaron el cierre de los pasos fronterizos internacionales y generaron un masivo atascamiento de camiones en las rutas de acceso a la cordillera.

La acumulación de nieve mantiene bloqueados este viernes los pasos Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

Esta condición dejó a cerca de 600 camiones de carga varados a un costado de las rutas en las inmediaciones de la comuna de Lonquimay, imposibilitados de continuar su tránsito hacia Argentina.

Operativos viales y coordinación transfronteriza

Para enfrentar el colapso vial y resguardar la seguridad de los conductores, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas desplegó trabajos de despeje en el sector chileno, mientras que en el lado argentino se ejecutan labores similares en la ruta hacia Cutral Co.

Con el objetivo de prevenir el hacinamiento vehicular en el recinto aduanero, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó que se tuvo que "sectorizar los avances de los camiones, con el propósito de que no se acumularan muchos transportes en el sector cercano a la aduana y al cruce".

La Delegación Presidencial aplicó un plan de ordenamiento del tránsito para evitar el colapso de las zonas aduaneras (FOTO: Cedida)

"Desde el punto de vista argentino, la situación también se trató de contener de alguna forma en Cutral Co, que es la última localidad antes del paso por el lado trasandino, a través de la cantidad de camiones que se dice que son unos 600 o más", puntualizó la autoridad regional.

Personal de la Delegación Presidencial Regional y del Servicio Nacional de Aduanas continúan monitoreando el comportamiento meteorológico en la alta cordillera, a la espera de que mejoren las condiciones climáticas que permitan reabrir los complejos fronterizos de forma segura.

Sistema frontal en La Araucanía deja 24 mil afectados en la costa

En paralelo, el sistema frontal que golpea a la Región de La Araucanía continúa generando estragos tanto en los sectores costeros como en la precordillera, dejando un saldo preliminar de 24 mil personas afectadas y complicaciones logísticas en la entrega de ayuda.

Las constantes lluvias registradas desde primeras horas de la mañana han dificultado las labores de apoyo en comunas como Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra, zonas identificadas como las más impactadas por las inundaciones.

En estos puntos, equipos de emergencia trabajan en la distribución de víveres para las familias y forraje para los animales de crianza.

En el marco del estado de emergencia agrícola decretado para la región, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, pidió acelerar la entrega de ayuda para los pequeños productores.

"Toda la pequeña agricultura pierde su forraje. Es necesario que este decreto llegue de forma rápida y oportuna, y no esperar un día más en ir en apoyo con forraje para la pequeña agricultura", afirmó.

En la cordillerana comuna de Lonquimay, las clases fueron suspendidas en todos los colegios debido a la severidad del clima. (FOTO: Cedida)

Suspensión de clases y crisis eléctrica en Lonquimay

La situación en la zona cordillerana se ha tornado particularmente compleja. Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la caída de nieve, las autoridades locales determinaron la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Lonquimay durante este viernes.

En tanto, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, expresó que el "gran problema" que enfrenta la comuna es "la conectividad eléctrica".

"Creo que ese es un gran problema que tenemos que tratar de solucionar. Las empresas tienen que dar la señal de entregar un buen servicio. Ayer hubo como tres-cuatro cortes de forma muy interrumpida, muy inmediata, lo que generó grandes complicaciones a los vecinos (...) cortes y desperfectos de artefactos eléctricos", arremetió el jefe comunal.

Las autoridades regionales señalaron que durante la tarde se mantendrá una evaluación permanente sobre la evolución del frente meteorológico para determinar los pasos a seguir respecto a las clases y las labores de reconstrucción en la costa.

Agricultores piden agilizar la entrega de alimento para el ganado

Ante el nivel de destrucción en las praderas, las autoridades decretaron Zona de Emergencia Agrícola. No obstante, los gremios de la provincia de Malleco manifestaron la urgencia de que los recursos estatales se traduzcan de manera inmediata en entregas efectivas de alimento para el ganado de los pequeños productores.

El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, expuso que la provincia "se ha visto altamente afectada producto de la intensa lluvia y lo cual ha hecho que toda la pequeña agricultura pierda su forraje".

"Es necesario que este decreto llegue de forma rápida y oportuna y no esperar un día más en ir en apoyo con forraje para la pequeña agricultura, para que así poder darle un alivio a los municipios que están trabajando día a día desde que partió la emergencia climática", puntualizó.