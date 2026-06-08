Más de mil fuegos artificiales y cigarros de contrabando fueron incautados en Lonquimay

El OS7 de Carabineros detuvo a un sujeto que mantenía más de mil artículos pirotécnicos y más de 12.000 cajetillas de cigarros de contrabando en la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía.

El general Miguel Herrera, jefe de la novena zona policial, precisó que se logró la "incautación de cigarrillos, más de 12.000 cajetillas de cigarrillos y 1.666 unidades de fuegos artificiales. Lo destacable de este procedimiento es que se realizó por parte de la sección OS7 en pasos no habilitados de la comuna de Lonquimay y se trabajó directamente con la fiscalía local de Curacautín".

El detenido quedó a disposición de la Justicia.