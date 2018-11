Mayol volvió a descartar renuncia: Es una especulación y aprovechamiento de baja monta

El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, calificó como "aprovechamiento político de baja monta" los llamados a que renuncie por su actuar tras la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca en un operativo policial en Ercilla.

Al volver a descartar su salida del cargo, luego que en las últimas horas se sumara también la DC exigiendo su renuncia, la autoridad regional aseguró que "es una especulación, es un aprovechamiento político de muy baja monta".

"Quienes lo están solicitando no sé qué es lo que pretenden, porque han visto precisamente lo que ha hecho este Gobierno, el Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera ha actuado de forma rápida, en forma bastante certera de acuerdo a lo que pretende la opinión pública cómo se lleven a cabo este tipo de hechos", indicó.

La muerte de Catrillanca "ha sido un hecho lamentable, nosotros compartimos el dolor de la familia de la víctima, pero las instituciones tienen que funcionar", aseveró.

Sobre la investigación, Mayol recalcó que "hay un Ministerio Público y depende del Poder Judicial que está actuando, hay un Poder Ejecutivo -que acá es representado en la región por este intendente que también está haciendo su papel y lo que le corresponde- y todos estamos alineados en el sentido de que estos hechos se tienen que esclarecer cuanto antes con la información que corresponda".

Intendente afirmó que mantiene la confianza del Presidente

Además, Mayol aseguró que cuenta con la confianza y el respaldo del Presidente de la República.

"Cuento con la aprobación de él y la confianza", manifestó.

Sobre una eventual visita del Jefe de Estado a la región, el intendente de La Araucanía dijo que "él tiene que ver su agenda, ver lo que tiene que hacer y si él considera que es necesario venir a La Araucanía, fantástico que venga, aquí lo vamos a recibir muy bien".

Ayer domingo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dio a conocer que uno de los carabineros involucrados en el operativo sí poseía una cámara -algo que el infante que acompañaba a Catrillanca dio a conocer inicialmente al INDH-, pero que éste eliminó las imágenes.

Es un hecho "condenable, absolutamente", dijo Mayol sobre este antecedente, añadiendo que "cualquier delito de esa naturaleza es muy grave, porque Carabineros el que tiene que proveer las pruebas, no se pueden alterar las pruebas en una investigación judicial".

Cabe recordar que el intendente afirmó que Camilo Catrillanca tenía "antecedentes por receptación de vehículos robados", tras lo cual se cuadró con la versión del Gobierno, que asegura que sí registra antecedentes policiales, mas no penales.

Convergencia Progresista pide "medidas drásticas"

Por su parte, desde Convergencia Progresista, el grupo al que pertenecen el PS, el PPD y el PR, aseguraron que esperarán la palabra del Presidente Piñera cuando llegue a Chile -regresa este lunes- porque piden responsabilidades políticas.

Convergencia progresista (PS PPD PR) espera la palabra del pdte Piñera por las responsabilidades políticas por la muerte de Catrillanca, apuntan a Interior y no descartan acusación constitucional @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 19 de noviembre de 2018

Indicaron que con remover a carabineros y uniformados a cargo de los operativos no es suficiente y apuntan principalmente al Ministerio de Interior, sosteniendo que una eventual remoción de Mayol no será suficiente, y en caso de que no haya respuesta desde el Ejecutivo, no se descarta una acusación constitucional.

El presidente del PR, Carlos Maldonado, cuestionó que "hay responsabilidades políticas evidentes, exigimos al Presidente Piñera que haga efectivas las responsabilidades políticas que claramente radican en Interior, desde el punto de vista de la estructura política que rige en la zona y desde el punto de vista de la estructura y la actuación policial en La Araucanía".

"La situación es muy grave, amerita medidas drásticas, si no se toman, los partidos políticos de la oposición estaremos atentos para ver de qué forma se pueden hacer efectivas esa responsabilidad si el Gobierno no escucha el mensaje", advirtió.

En la misma línea, el timonel del PS -que rechazará el presupuesto del "Comando Jungla"-, Álvaro Elizalde, arguyó que "existen responsabilidades de múltiples autoridades de Gobierno, el intendente, el ministro del Interior, hasta la vocera y sus declaraciones bastante desafortunadas la semana pasada".

"El Gobierno erró en su actitud, no actuó con prudencia ni con responsabilidad, y lo más grave es que se hizo parte de versiones que resultaron ser absolutamente falsas sin que se realizara el contraste por parte de las instituciones a cargo de la investigación", fustigó el senador.

Desde la DC comparten el juicio de Convergencia Progresista y aseguran que Mayol está "inhabilitado" de ejercer como intendente tras haber avalado la versión de Carabineros, que después terminó deslegitimada.

12:50 avión de la fach aterriza en Santiago. Llega a Chile el presidente Sebastián Piñera. De inmediato a comité político en La Moneda. @Cooperativa — @patoandrader (@patoandrader) 19 de noviembre de 2018

El Presidente Piñera ya arribó el país y se dirigió inmediatamente al comité político en La Moneda, mientras que en las comisiones conjuntas de Seguridad y Ciudadana y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados esperan las explicaciones de los citados Chadwick y el general director de Carabineros, Hermes Soto.