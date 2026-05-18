Mujer murió tras caer a quebrada durante senderismo en Volcán Llaima

Una mujer de 40 años falleció este domingo en el Parque Nacional Conguillío, Región de La Araucanía, tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en el sector del Volcán Llaima.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, participaba en una excursión grupal cuando ocurrió el accidente.

Según la información policial, la mujer -por causas que siguen en investigación- cayó en una quebrada de unos 600 metros de profundidad, perdiendo la vida en el lugar.

El cuerpo de la senderista fue avistado anoche por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, pero debido a las malas condiciones climáticas no pudo ser rescatado.

Debido a esto, se espera que durante la mañana de este lunes y con el apoyo de un helicóptero, pueda ser recuperado el cuerpo.