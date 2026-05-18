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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Multigremial pide ampliar atribuciones de militares ante nueva prórroga del Estado de Excepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Cámara de Diputados revisa este lunes una nueva extensión de la medida, vigente hace cuatro años en provincias del Biobío y La Araucanía.

Representantes agrícolas y forestales plantearon la creación de una unidad especializada de inteligencia con participación de la PDI, Carabineros y el Ejército.

Multigremial pide ampliar atribuciones de militares ante nueva prórroga del Estado de Excepción
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La Cámara de Diputados votará este lunes una nueva prróroga del Estado de Excepción Constitucional para la Macrozona Sur, medida que afectaría cuatro provincias del Biobío y La Araucanía y que mantiene presencia militar en la zona desde hace cuatro años.

Representantes de gremios agrícolas y forestales manifestaron preocupación por la continuidad del mecanismo en su condición actual y solicitaron modificaciones a la estrategia de seguridad implementada en la zona.

Entre las propuestas presentadas por los gremios a las autoridades regionales figura la creación de una unidad especializada de inteligencia integrada por funcionarios de la PDI, Carabineros y el Ejército.

El presidente de los agricultores de la provincia de Malleco, Sebastián Naveillán, afirmó que la medida requiere cambios: "No podemos seguir con el mismo Estado de Excepción que ha estado los últimos cuatro años. Es por eso que pedimos que el gobierno ingrese modificaciones contundentes y reales para tener una solución real".

Desde la Multigremial de La Araucanía, su presidente Patricio Santibáñez planteó que el Estado de Excepción "debe ser perfeccionado" y propuso ampliar las facultades operativas de los militares en sectores rurales.

"Se debe permitir que los militares ejecuten controles, sobre todo en zonas rurales donde se desplace la gente que comete atentados. Se requiere una mayor preparación para, cuando ocurran atentados, tener la posibilidad de capturar a los involucrados", señaló. 

La discusión continuará este martes en el Senado, donde se revisará una nueva extensión de la medida.

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