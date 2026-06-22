Niña de 10 años sufrió agresión durante recreo en Temuco: "¡Es Therian!"

Una niña de 10 años fue golpeada por usar una máscara de gato durante un recreo, al interior del Instituto Claret de Temuco.

Según relató su madre al medio Sabes.cl, Daniela Retamal, la alumna de quinto básico, fue atacada por otros estudiantes luego de asistir con un disfraz que había sido autorizado por el establecimiento como parte de una actividad correspondiente al último día del semestre.

Apenas la niña ingresó al patio del colegio, la comenzaron a rodear estudiantes de distintos cursos. "En cuestión de segundos, la situación escaló hasta transformarse en una agresión masiva", denunció la apoderada.



De acuerdo con su versión, fueron entre 60 y 100 estudiantes los que participaron en el incidente, donde su hija recibió empujones, tirones de pelo y gritos de "¡es un therian!".

La madre también cuestionó la reacción del colegio, acusando que no hubo una intervención adecuada por parte de los adultos responsables, ya que la niña fue ayudada por una compañera, aunque el acoso continuó hasta que se encontraron con un inspector.

La familia también criticó la reacción del colegio tras la agresión, ya que no hubo atención médica inmediata para la menor, tampoco apoyo psicológico y existieron demoras para activar el seguro escolar.

Los padres además denunciaron una situación que les causó molestia cuando llegaron al establecimiento para conocer el estado de su hija. De acuerdo con su relato, una funcionaria tenía puesta la máscara de gato que la niña utilizaba al momento del ataque.

"Observé que una de ellas mantenía puesta la máscara correspondiente al disfraz utilizado por mi hija. Para nosotros era una burla a la situación", dijo la madre.

Asimismo, la familia aseguró que otros estudiantes que presenciaron los hechos intentaron avisar a funcionarios del colegio sobre la agresión, pero no recibieron respuesta. Hasta el momento, el establecimiento no se ha referido públicamente a la denuncia.