Pasajero dejó abandonado un densímetro nuclear en vehículo de aplicación

Luego de pagar un viaje hacia el Terminal Rodoviario de Temuco, un pasajero dejó abandonado, en un vehículo de aplicación, un maletín que contenía densímetro nuclear.

El hecho movilizó a Bomberos y a Carabineros para el traslado del material radiactivo hasta dependencias de Labocar, obligando -por precaución- a cortar el tránsito e incluso a suspender clases en un colegio ubicado en las cercanías de la unidad, en el sector Pedro de Valdivia.