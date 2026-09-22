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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Pasajero dejó abandonado un densímetro nuclear en vehículo de aplicación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Luego de pagar un viaje hacia el Terminal Rodoviario de Temuco, un pasajero dejó abandonado, en un vehículo de aplicación, un maletín que contenía densímetro nuclear.

El hecho movilizó a Bomberos y a Carabineros para el traslado del material radiactivo hasta dependencias de Labocar, obligando -por precaución- a cortar el tránsito e incluso a suspender clases en un colegio ubicado en las cercanías de la unidad, en el sector Pedro de Valdivia.

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