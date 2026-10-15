Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.8°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

PDI detuvo a cuatro personas acusadas de robos y ataques incendiarios en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Son imputados por sustraer vehículos motorizados y especies a trabajadores forestales y de estaciones de servicios, y también a particulares.

También se les vincula con grupos radicalizados que cometen atentados en sectores rurales de la macrozona sur.

PDI detuvo a cuatro personas acusadas de robos y ataques incendiarios en La Araucanía
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La PDI detuvo este jueves a cuatro personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer robos y ataques incendiarios contra trabajadores forestales en la macrozona sur (Región de La Araucanía), además de porte ilegal de armas y municiones.

Los sospechosos fueron capturados durante un operativo en coordinación con el Ministerio Público, que detalló que los delitos imputados se cometieron en ciudades como Ercilla, Collipulli y Angol, en la Provincia de Malleco.

El prefecto Marcelo Contreras de la PDI afirmó que los sujetos tenían "como objetivo principal la sustracción de vehículos motorizados y especies que portaban las víctimas, afectando principalmente a empresas forestales, contratistas, particulares y estaciones de servicio".

"Con estos antecedentes, la Fiscalía Local de Collipulli solicitó las respectivas órdenes de detención, entrada y registro, logrando -a través de un trabajo interagencial realizado por la PDI, Carabineros y Ejército- el despliegue de un total de 160 funcionarios para realizar allanamientos simultáneos en la región del Biobío y La Araucanía", complementó el detective.

El apoyo de brigadas del Ejército se dio en el marco del estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur.

Los detenidos, que también son vinculados a grupos radicalizados que cometen ataques incendiarios en sectores rurales, quedaron a disposición de los tribunales de Justicia de la Provincia de Malleco.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada