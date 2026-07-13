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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Senapred declaró alerta temprana preventiva por sistema frontal en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región de La Araucanía ante el ingreso de un nuevo sistema frontal, que será acompañado de fuertes lluvias, vientos e incluso riesgo de trombas marinas en la zona costera.

La advertencia del órgano se realizó para las comunas de Carahue, Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt, donde podrían registrarse tormentas eléctricas.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la probabilidad de aluviones y derrumbes es alta en la Cordillera de la Costa y precordillera, y moderada en el litoral, valle longitudinal y cordillera de la región.

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