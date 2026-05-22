Sicólogo muerto tras atropello en Nueva Imperial era miembro de la CAM

La muerte de Álvaro Andrés Quinchanao Huéche, el psicólogo de 32 años atropellado por un camión forestal en las cercanías de Nueva Imperial, continúa generando repercusiones en La Araucanía luego de que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) lo reconociera este viernes como uno de sus integrantes.

De acuerdo con la propia organización, Quinchanao participaba en una acción de sabotaje al momento de los hechos, mientras la Fiscalía mantiene diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

El episodio provocó nuevas reacciones entre gremios agrícolas y forestales de la zona, que solicitaron al Gobierno reforzar medidas frente a hechos asociados a violencia rural y adoptar planes especiales respecto de la CAM.

Entre los antecedentes que forman parte de la investigación se encuentra el relato entregado por el conductor del camión involucrado, quien sostuvo que un grupo de personas encapuchadas y armadas intentó obligarlo a detener su marcha antes del atropello ocurrido en el sector.

"Se constató el fallecimiento de esta persona, cuya identidad solo pudo ser corroborada mediante peritajes realizados por el Servicio Médico Legal, debido a que no portaba ningún tipo de documentación", detalló la fiscal Nelly Marabolí.

Sobre el avance de las indagatorias, la persecutora indicó que "se instruyeron diversas diligencias investigativas dirigidas en terreno por un fiscal", mientras que también "se ha levantado evidencia y antecedentes que son consistentes con la dinámica relatada precisamente por el conductor del camión, quien actualmente mantiene la calidad de víctima en esta investigación".

El Ministerio Público continúa las indagatorias para reconstruir la dinámica de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

Servicios en hospital de Padre Las Casas

El caso también abrió cuestionamientos por el vínculo laboral que mantenía Quinchanao, quien prestaba servicios mediante una organización mapuche externa relacionada con el Hospital Intercultural Makewe, en la comuna de Padre Las Casas.

El descubrimiento de la militancia de un profesional de la salud en una organización radicalizada ha provocado duras críticas por parte de los gremios productivos.

El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, advirtió que "los recientes atentados y la muerte de un psicólogo en un frustrado atentado, muestran la necesidad de redoblar los esfuerzos contra el terrorismo y la instalación de una unidad investigativa permanente, cuyo propósito central sea prevenir. No basta con la persecución penal".

Mientras que Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, dijo que "lo que nos llama la atención como contratistas forestales es la doble función que tienen algunos empleados públicos, en que por un lado atienden personal en un hospital y por otro lado tienen una segunda actividad, en este caso, terrorista", señaló Muñoz.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido declaraciones oficiales respecto a este suceso ni a las peticiones de los gremios agrícolas y forestales, quienes insisten en la necesidad de un trabajo de inteligencia policial más profundo para determinar el alcance de la participación de civiles en actos de violencia en la región.