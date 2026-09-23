El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Bruford advirtió en Cooperativa que el sistema frontal pronosticado para esta semana en el sur del país podría dejar una cantidad de lluvia comparable a la registrada durante el evento de julio en el norte. Sin embargo, estimó que no debería causar tantos problemas, ya que las precipitaciones se extenderían durante más tiempo.

"Va a precipitar una cantidad importante de milímetros de agua y, además, habrá una isoterma cero alta. Entonces, eso puede llegar a crear algún tipo de afectación en los terrenos que, a la vez, se puede ver reflejado en la población local", sostuvo sobre las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, tanto en la costa como en sectores cordilleranos.

"Las precipitaciones, aunque menos intensas, se van a extender a las regiones del Biobío, Ñuble, Maule y Aysén", agregó Bruford.

Consultado sobre si el evento podría alcanzar una magnitud comparable a la de julio, respondió que "podría, eventualmente". No obstante, precisó que "en esta ocasión, las precipitaciones se van a concentrar en un mayor lapso de tiempo y, a pesar de que tal vez se llegará a similar cantidad de milímetros, no debería de causar tantos problemas como la vez anterior".

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