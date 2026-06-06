Sujeto fue detenido por portar cocaína en un bus en La Araucanía

El OS7 de Carabineros detuvo este sábado a un sujeto de nacionalidad colombiana que portaba droga en su mochila, luego de ser fiscalizado en el peaje del sector Púa, entre las comunas de Victoria y Lautaro, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

De acuerdo a información policial, un perro antidrogas marcó la mochila del pasajero por la presencia de estupefacientes. Al revisarla, se encontraron un paquete de cocaína con cerca de un kilo de la sustancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.