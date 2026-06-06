Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago16.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sujeto fue detenido por portar cocaína en un bus en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El OS7 de Carabineros detuvo este sábado a un sujeto de nacionalidad colombiana que portaba droga en su mochila, luego de ser fiscalizado en el peaje del sector Púa, entre las comunas de Victoria y Lautaro, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

De acuerdo a información policial, un perro antidrogas marcó la mochila del pasajero por la presencia de estupefacientes. Al revisarla, se encontraron un paquete de cocaína con cerca de un kilo de la sustancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

contenido de servicio
Las + leídas