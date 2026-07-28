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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Temuco: Detienen a sujeto acusado de lanzar agua hirviendo a su pareja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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En el sector Feria Pinto de Temuco fue detenido un sujeto acusado de femicidio frustrado en la comuna de Vilcún, quien le habría lanzado agua hirviendo a su pareja para posteriormente huir.

Como destacó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, "aquí vemos como el trabajo conjunto entre el municipio y las policías permite avanzar en la detención de personas que representan un alto riesgo para la comunidad. Esto no es un hecho menor, estamos ante un delito gravísimo de violencia de género y como municipio vamos a seguir colaborando activamente para que estos casos no queden impunes".

La mujer sufrió diversas lesiones y se encuentra internada en el Hospital Regional.

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