Región de La Araucanía

Tres detenidos por venta de drogas y armas a través de redes sociales en Victoria

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Personal de la PDI detuvo a tres sujetos en la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, por su participación en la venta de armas y drogas a través de redes sociales.

El subprefecto Guillermo Vilches relató que "mediante la autorización judicial respectiva, el personal policial efectuó una entrada y registro en uno de los domicilios, donde también fue incautada munición, además de droga del tipo clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, así como también fue incautado un chaleco antibalas".

Los tres sujetos, todos chilenos y mayores de edad, serán imputados por los delitos de infracción a la Ley de Armas y microtráfico de drogas.

