Ante aranceles de EE.UU, autoridades e industria salmonera rechazan el trabajo forzoso

Autoridades y representantes de la industria salmonera suscribieron este sábado en Quellón, Región de Los Lagos, el "Compromiso por condiciones laborales justas y seguras y el Desarrollo Sostenible de la Salmonicultura chilena", en el marco de la segunda sesión anual del Plan Salmón 2050.

La ceremonia, que se llevó a cabo en la sede del Club Deportivo Torino, en la isla de Chiloé, tuvo como finalidad reafirmar el compromiso irrestricto con el respeto de los derechos humanos y laborales, el cumplimiento de la legislación chilena y de los convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, y rechazar categóricamente cualquier forma de trabajo forzoso, trata de personas o explotación laboral.

Lo anterior, se da luego que Estados Unidos aumentó a 12,5% el arancel a productos chilenos, justificado en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, valoró el acuerdo y aseveró que "aquí no hay trabajo forzado, como han dicho algunas ONG de EE.UU., y que ha significado esto que se suban los aranceles de un 10 a un 12,5% (...) Eso es negativo, no solamente para la industria y nuestros trabajadores, sino que también es negativo para la generación de más recursos para nuestras comunas, para la región y para el mismo Chile".

Otro de los consensos del denominado "acuerdo de Quellón" consiste en el reconocimiento de los desafíos permanentes de la industria en materia de seguridad y salud ocupacional, especialmente en labores de alto riesgo como el buceo profesional. En esa línea, se asume el compromiso de intensificar mejoras en la normativa y la prevención de riesgos.

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, apuntó que la sobretasa arancelaria "es una discusión que la industria del salmón va a dar para ver si es que estos aranceles puedan ser excepcionalmente dejados de lado para el salmón chileno".

"Sin embargo, más allá de eso, seguir avanzando en paralelo creo que es importante. Para los desafíos hoy día de esta industria, para poder llegar a los estándares, llegar a los números también que quiere, es fundamental seguir trabajando más allá de un tema puntual que pueda existir", agregó.

Por su parte, el gobernador regional, Alejandro Santana, destacó la actividad salmonera como una de las más relevantes de la macrozona sur y, por ello, "en el corto plazo vamos a levantar un plan de monitoreo, de generar una base de datos que nos permita tener más objetividad con respecto a los hitos y a los hechos y nuestra capacidad instalada que tengamos en tecnología para poder enfrentar riesgos de accidentabilidad".

Finalmente, el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, valoró que la firma del documento permite "seguir mejorando las condiciones laborales (...) Hemos resuelto instalar una serie de comités y grupos de trabajo".

Desde los gremios de trabajadores, la presidenta del Sindicato 2 de la planta Yadrán y coordinadora nacional de trabajadores del a industria del salmón, Marta Oyarzo, enfatizó que "las mejoras no solo tienen que estar con acuerdos por cumplimiento, sino que también esas mejoras tienen que estar involucradas hoy en una reforma profunda al modelo de subcontratación y a la Ley de Prevención de Accidentabilidad del Trabajo".