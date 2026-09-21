Desplegaron campaña contra la violencia hacia las mujeres en peajes y barcazas de Los Lagos

Durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Los Lagos lideró la ejecución de la "Ruta de la Prevención", una campaña intersectorial destinada a frenar los episodios de violencia de género en zonas de traslado masivo vehicular y marítimo en la zona sur del país.

La intervención consistió en la entrega de mensajes preventivos y canales de auxilio a usuarias y familias completas. El material se distribuyó tanto en las plazas de peaje de la Ruta 5 Sur como en los terminales de transbordo marítimo, aprovechando el masivo flujo de turistas y residentes.

Las estimaciones de tránsito para este período contemplaron la salida de más de 28 mil vehículos solo a través del peaje troncal Cuatro Vientos. A este volumen terrestre se sumó el funcionamiento de 78 servicios de conectividad marítima y más de 90 embarcaciones desplegadas por la región.

Factores de riesgo y coordinación intersectorial

Las autoridades regionales advirtieron que las fechas festivas y los días no laborables suelen presentar alzas en las dinámicas de agresión intrafamiliar, lo que motivó el trabajo coordinado entre la Seremi de la Mujer, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos.

"Nosotros como Ministerio de la Mujer estamos en la Ruta de la Prevención. Realizamos un trabajo interministerial, porque sabemos que en estas Fiestas Patrias la violencia hacia las mujeres crece, asociado a distintos factores", señaló la titular regional de la Mujer y la Equidad de Género, Karen Berríos.

Debido a esto, destacó la importancia de un trabajo coordinado entre "el Ministerio de Obras Públicas, la Seremi y el Ministerio de Transporte para entregar nuestro material de difusión de información sobre los canales de orientación, apoyo y de denuncia".

Acciones concretas en vías concesionadas y barcazas

Por su parte, la Delegación Presidencial Regional valoró la alianza logística con la concesionaria Ruta Los Lagos, que permitió abarcar a miles de conductores y familias que cruzaron los pórticos viales durante los días festivos.

"Sabemos que la estadística nos muestra que en estos periodos de Fiestas Patrias aumentan mucho las denuncias y los maltratos hacia nuestras mujeres", advirtió el delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristian Palma.

"Como Gobierno estamos preocupados de eso, y a veces con pequeñas acciones o acciones simples, pero a través de una coordinación, en este caso con la concesionaria, MOP, Ministerio de la Mujer, también Ministerio de Transporte está participando, la Delegación Presidencial Regional, estamos compartiendo información para que nuestras mujeres y usuarias de las concesionarias estén al tanto de las vías de ayuda que pueden tener para optar a una ayuda oportuna y cercana, y también una orientación", puntualizó la autoridad regional.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a toda la comunidad a involucrarse activamente en la detección, contención y denuncia oportuna frente a cualquier hecho de violencia que vulnere los derechos y la integridad física o psicológica de las mujeres en la región.