El centro de IA y biotecnología que busca crear Puerto Montt para ser la "capital de la innovación"

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, destacó los planes para convertir a su comuna en un referente de vanguardia. Según explicó, la meta es impulsar áreas como la inteligencia artificial, biotecnología y economía circular.

La estrategia contempla el centro Espacio Innova, articulado entre el sector público, privado, académico y social. "Estamos apoyando todos estos proyectos a través de una inversión cercana a los 400 mil dólares, creando el primer centro de innovación", detalló el jefe comunal.

Tras su reciente gira por China, Wainraihgt relevó alianzas con la Universidad de Tsinghua para investigar microalgas aplicadas a la salmonicultura. El edil remarcó su propósito: "Mi visión y misión como alcalde es transformar a Puerto Montt en la capital de la innovación".

Finalmente, advirtió sobre la urgencia de formar especialistas en tecnologías disruptivas ante la saturación de carreras tradicionales. "Si no nos actualizamos, el resultado final va a ser el empobrecimiento de nuestro país", sentenció, subrayando que las políticas públicas deben responder a nuevos tiempos.