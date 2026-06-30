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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Incendio en el Regimiento Arauco de Osorno fue controlado por Bomberos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ocho compañías trabajaron en la emergencia con apoyo de Carabineros, además del despliegue de camiones aljibe municipales y de la empresa Colun.

Dos voluntarios resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que fueron trasladados al hospital base local.

Incendio en el Regimiento Arauco de Osorno fue controlado por Bomberos
 Delegación Presidencial Provincial de Osorno (X)
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Un siniestro se registró este martes en el Regimiento Arauco de Osorno, Región de Los Lagos, donde Bomberos activó la quinta alarma de incendio debido a la magnitud de la emergencia.

Luego de varias horas de trabajo, el siniestro fue controlado por las ocho compañías de voluntarios en el recinto militar ubicado en la intersección de calles O'Higgins con Barros Arana.

En la emergencia se contó con el apoyo de Carabineros y el despliegue de camiones aljibe de los municipios de Osorno y San Pablo, además de los de la empresa Colun.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, precisó que "se encontraron desplegadas todas las compañías de bomberos de la provincia de Osorno para amagar este incendio".

Asimismo, señaló que tomaron medidas preventivas para los vecinos que pueden verse afectados por el humo: "Personal de Carabineros inspeccionó los edificios condominios que están alrededor para ver si hay personas que puedan verse afectadas por el humo. Desde ya hacemos el llamado, obviamente, a cerrar las ventanas y a tomar todos los resguardos necesarios".

La primera alarma de incendio fue emitida pasada el mediodía, cuando se comenzó a ver el humo desde el entretecho del recinto, que es de madera.

Al menos dos voluntarios de Bomberos resultaron lesionados de diversa consideración, por lo que fueron trasladados al hospital base local. En tanto, se investigan las causas del siniestro. 

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