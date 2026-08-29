Los Lagos: Comisión de uso de borde costero aprobó cinco proyectos en segunda sesión ordinaria

La comisión regional de uso de borde costero de la Región de Los Lagos realizó la segunda sesión ordinaria de este año para revisar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), concesiones marítimas e incorporación de nuevas caletas al registro nacional.

La instancia, encabezada por el gobernador regional Alejandro Santana, analizó distintos requerimientos vinculados al uso del borde costero, adoptando acuerdos orientados a entregar certeza jurídica, compatibilizar los distintos usos del territorio marítimo y resguardar el desarrollo de las comunidades costeras.

La comisión resolvió rechazar las solicitudes correspondientes a Isla Tranqui en Queilen, Tabón y Puluqui en Calbuco, Nercon en Castro y Yaldad en Quellón. En el caso de esta última, la recomendación técnica señaló que no existía mayoría para una propuesta de consenso, determinándose su rechazo.

En paralelo, la instancia dio el visto bueno a los requerimientos de Inversiones Coihuin de Puerto Montt; AquaChile en Hualaihué; Dávila y Díaz en Quellón; Empresas Oxxean en Puerto Montt, y el Sindicato de Trabajadores Independientes Gente Mar Chaular de Ancud.

Estas aprobaciones se dieron considerando antecedentes como la compatibilidad territorial, la ausencia de sobreposición con otros usos y la necesidad de regularizar actividades productivas existentes.

El gobernador Santana señaló que "hoy día el punto fue dar una señal de que es importante tener certeza jurídica, que es importante tener acuerdos, que es importante que la comunidad entienda que cualquier requerimiento de ECMPO tiene que satisfacer y cumplir con la expectativa de un sector productivo en términos de que beneficie a la comunidad".

La comisión también aprobó solicitar la incorporación de las caletas Metri y Yerbas Buenas de Puerto Montt y Chaiguao en Quellón a la nómina de caletas establecidas en el Decreto Supremo No 240, destacando la importancia de esta declaración para el desarrollo de las caletas y la coherencia con la normativa vigente.

El presidente de la Asociación de Miticultores de Chile (AmiChile), Rodrigo Carrasco, indicó que espera que la Ley Lafkenche pueda mejorar por el bien de las comunidades indígenas y los sectores productivos de la región.

"La postura de AmiChile respecto a los resultados de esta comisión regional, es que justamente está totalmente marcada y muy determinada por los problemas que ha generado y que genera a futuro la Ley Lafkenche tal cual como está hoy día en vigencia. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo y ojalá con la mayor premura posible se puedan resolver varios de esos problemas a través de las modificaciones que está planteando el propio Gobierno y el trabajo que está realizando la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura", afirmó.

"Es muy importante contar con los cambios que puedan generar buenos prospectos de solicitudes para los pueblos originarios y, por supuesto, también que le dé tranquilidad y garantía a todos quienes trabajamos en el borde costero", agregó.