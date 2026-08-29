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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conmebol

Alejandro Domínguez viajó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de la Conmebol celebró la cita con la mandataria venezolana.

Alejandro Domínguez viajó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez
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El paraguayo Alejandro Domínguez, mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue recibido por la presidenta venezolana Delcy Rodríguez este sábado.

"Un honor ser recibido por Delcy Rodríguez, Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en un encuentro estratégico junto al Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez", expresó Domínguez en redes sociales.

"Seguimos fortaleciendo lazos y trabajando en conjunto para el desarrollo del fútbol venezolano. ¡Muchas gracias por el recibimiento!", sumó en su breve mensaje.

Las conversaciones de Domínguez con las autoridades nacionales y del fútbol en Venezuela coincidieron con el impacto del acuerdo entre el país caribeño y Estados Unidos por 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que fue anunciado por Rodríguez y Donald Trump.

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