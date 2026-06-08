Mujer con discapacidad intelectual dio a luz en su hogar tras acudir dos veces al hospital

Una mujer con discapacidad intelectual dio a luz en su casa en Puerto Montt luego de acudir dos veces al hospital por dolores asociados al trabajo de parto y ser enviada de regreso a su domicilio, situación que derivó en denuncias por presunta violencia obstétrica.

La mujer identificada como Elizabeth Vásquez, aseguró a T13 que buscó atención médica en dos oportunidades antes del nacimiento de su hijo, pero en ambas ocasiones fue dada de alta.

"Fue horrible. Yo vine dos veces al hospital. Fui el domingo, en la tarde, a una de la tarde y ahí me mandaron a la casa con dolor. Después de nuevo estuve con dolores, en la noche, vine como a las dos de la mañana y me dieron de alta como a las cuatro de la mañana".

Pocas horas después de regresar a su vivienda, los dolores aumentaron y comenzó el trabajo de parto. Su hermana, Irma Vásquez, fue una de las primeras personas en asistirla y advirtió que la situación requería ayuda inmediata.

"Le dije que se acostara en la cama porque la vi blanca y tenía sus labios morados", recordó.

Ante la inminencia del parto, Irma se comunicó con el 131, donde una médica le entregó instrucciones telefónicas para asistir el nacimiento del bebé. De esta forma nació Mateo, quien se encuentra en buen estado de salud al igual que su madre.

Tras lo ocurrido, la familia cuestionó la atención recibida por Elizabeth y apuntó a su condición de discapacidad intelectual como un factor que habría influido en el trato recibido.

"Para mí fue una discriminación. Fue violencia obstétrica y violencia para las personas con discapacidad", afirmó Irma Vásquez.

La familia anunció que presentará acciones legales contra el recinto asistencial para determinar eventuales responsabilidades por lo sucedido.

Tras conocerse el caso, el Hospital de Puerto Montt y la Seremi de Salud de Los Lagos iniciaron investigaciones para esclarecer la atención brindada a la mujer y establecer si existieron fallas durante el proceso. Mientras se desarrollan las indagatorias, Elizabeth permanece hospitalizada junto a su hijo en etapa de recuperación.