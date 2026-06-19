Mujer de 55 años y su perro sobrevivieron cuatro días perdidos en Quellón

Doris Chiguay Quinán, de 55 años, fue hallada con vida este jueves tras permanecer extraviada desde el pasado domingo en el sector San Juan de Chadmo, comuna de Quellón, en la Región de Los Lagos.

La mujer logró subsistir durante cuatro jornadas en la zona rural de la Isla Grande de Chiloé, caminando más de 10 kilómetros por terrenos de difícil acceso y bajo temperaturas extremas.

Tras ser divisada en las cercanías de la Escuela Rural de Quilen, fue trasladada al hospital local para tratar cuadros de deshidratación e hipotermia leve, informó La Estrella de Chiloé.

La travesía de Chiguay estuvo marcada por la compañía de su perro "Cheme", quien cumplió un rol vital para su protección durante las noches. Según relataron los equipos de asistencia, la mujer se desorientó al intentar regresar a su hogar y terminó siguiendo el curso del río Quilen, atravesando densa vegetación y zonas húmedas.

Sustento silvestre y orientación

Pese a la falta de provisiones, la mujer utilizó sus conocimientos del entorno para alimentarse de raíces y frutos silvestres del bosque nativo.

"Llegó a un cerro, vio la isla Chaullín y con eso se ubicó para poder salir. Empezó a caminar y caminar, se alimentó de chupones y raíces de árboles, así subsistió, siempre junto a su perrito. Los dos lograron salir bien" relató Yarela Vera, nuera de la sobreviviente.

Tras su ingreso al servicio de urgencia del Hospital de Quellón, el cuerpo médico confirmó que, pese al desgaste, la paciente se mantuvo estable.