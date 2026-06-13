OPS destacó Plan Cáncer de Puerto Montt como un ejemplo a replicar

La delegación internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el Plan Cáncer implementado en Puerto Montt, Región de Los Lagos, como un ejemplo a replicar en otras ciudades de América.

El equipo, integrado por la doctora Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de Washington DC; y Olivia Brathwaite, asesora de vigilancia, prevención y control de enfermedades de OPS/OMS Chile, visitó el Centro de Especialidades de Atención Primaria de Salud (Ceaps) para conocer la estrategia de cuádruple hélice, que une al sector público, privado, la academia y la sociedad civil, para la prevención y detección temprana del cáncer.

Fueron recibidas por el alcalde (s) Fernando Orellana y el director de Salud, Miguel Aravena. Además, la subdirectora clínica, Giovanna Bellocchio, el médico urólogo Christian Huidobro, y la secretaria ejecutiva de Plan Cáncer, Natalia Núñez.

La doctora Luciani felicitó al equipo "por lograr una alta cobertura de mamografías, pruebas de VPH para la prevención del cáncer cervicouterino y las estrategias para el cáncer de próstata y cáncer gástrico".

Asimismo, Brathwaite afirmó que "esta iniciativa es escalable y otras municipalidades pueden tomar el ejemplo de Puerto Montt para avanzar en sus planes. La vinculación con la universidad le entrega además un importante respaldo científico a todo lo que se está desarrollando".

"Creemos que Puerto Montt es un municipio que promueve la salud, y vamos a estar enviando una carta al alcalde para invitarlo a formar parte de la Red Latinoamericana de Municipios Saludables. Tenemos la oportunidad de crear vínculos y alianzas para que la buena práctica que se realiza en Puerto Montt se conozca no solo en Chile, sino también en otros países de América Latina", dijo la representante de OPS/OMS Chile.

Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraihgt valoró la evaluación del equipo de la OPS y apuntó que "vinieron porque querían conocerlo para poder replicarlo en otras ciudades de América. Esto nos pone muy contentos porque es un reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestra perseverancia".

Asimismo, la subdirectora clínica del Departamento de Salud Municipal (Desam), Giovanna Bellocchio, sostuvo que "esto nos permite validad el camino que hemos seguido y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de colaboración y aprendizaje con esta entidad para seguir fortaleciendo la atención que entregamos a nuestra comunidad".