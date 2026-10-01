Padre quiso dejar de pagar pensión porque sus hijas cumplieron 28 años: Justicia rechazó solicitud

Un padre de Puerto Varas pidió dejar de pagar la pensión alimenticia de sus hijas, argumentando que ambas ya cumplieron 28 años, pero la justicia rechazó su solicitud en dos ocasiones.

Según dio a conocer El Desconcierto, el hombre acudió al Juzgado de Familia de Puerto Varas para poner fin al pago, pero el tribunal no dio curso a su demanda porque figuraba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El padre apeló y aseguró que no tenía los recursos para pagar de una sola vez la deuda que mantenía. Según expuso, recibía un sueldo mínimo, había intentado llegar a un acuerdo con sus hijas y se habían realizado retiros de su cuenta de AFP para cubrir parte de lo adeudado.

El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que nuevamente rechazó su solicitud.

Esto, debido a que la Ley N° 14.908 establece que quienes aparecen en el Registro de Deudores no pueden presentar demandas para rebajar o terminar una pensión alimenticia, salvo que existan antecedentes especiales que permitan hacer una excepción.

Según el fallo, el padre no presentó documentos que respaldaran su situación económica y el tribunal consideró que solo había entregado su propio relato.

Por ello, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Juzgado de Familia y mantuvo el rechazo de la demanda.