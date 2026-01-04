Síguenos:
Preocupación por ola de calor en sur de Chile: Temperaturas podrían llegar hasta 35 grados

La Dirección Meteorológica de Chile informó de altas temperaturas en el sur del país, desde la Región de La Araucanía hasta Aysén, donde se esperan desde 30 a 35 grados, situación que disminuirá la próxima semana.

Ante esto, se decretó una alerta temprana preventiva en la Región de Los Lagos debido al evento de altas temperaturas, "que además está asociados a bajas de humedad, sobre todo en la Provincia de Chiloé, que son dos detonantes de incendios forestales", dijo el delegado presidencial provincial de Chiloé, Marcelo Malagueño.

En cuanto a la capital regional, Puerto Montt, se convocó a un comité comunal para la región de riesgo de desastre con el objetivo de enfrentar la alerta amarilla, cuando se esperan hasta 36 grados en la precordillera.

Escucha el informe completo de la periodista Soledad Lorca en Cooperativa.

