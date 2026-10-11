Puerto Montt: Murió hombre que quedó atrapado en compactadora de basura

Murió este domingo el hombre de 38 años que fue rescatado gravemente herido el sábado desde una compactadora de basura en un supermercado de Puerto Montt.

Según informó el subprefecto Carlos Correa, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, la víctima murió durante la mañana en el recinto asistencial.

Asimismo, detalló que las pericias dactiloscópicas permitieron identificar al fallecido como un ciudadano chileno de 38 años, con domicilio en Santiago.

El hecho ocurrió durante la jornada del sábado, cuando el hombre fue encontrado inconsciente al interior de una compactadora de residuos ubicada en el patio de maniobras de un supermercado Líder.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la maquinaria habría sido activada mientras la víctima permanecía en su interior. Tras ser rescatado por equipos de emergencia, fue trasladado al Hospital de Puerto Montt, donde permaneció en riesgo vital hasta su fallecimiento.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente.