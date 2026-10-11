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Decenas de miles de personas participaron este domingo en Bruselas en la Marcha por el Clima 2026, una manifestación organizada por la Coalición por el Clima junto a varias organizaciones en la que se denuncia la "falta de ambición climática" que existe en Bélgica.
Según datos ofrecidos por la Policía Federal a medios locales, más de 45.000 personas transitaron por las calles de la capital belga portando pancartas que animan a la lucha contra el cambio climático, aunque los organizadores elevaron esta cifra hasta los 60.000 participantes.
El movimiento formula reivindicaciones entre las que se encuentran la imposición de impuestos a empresas del sector de los combustibles fósiles, la eliminación progresiva de subvenciones a este sector, así como "una transición climática justa" y "el establecimiento de un marco de transición vinculante".