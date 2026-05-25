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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Corte de Valdivia llevará a juicio al Viejo Pascuero por el Día de los Patrimonios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tribunal regional realizará una recreación abierta al público, con el fin de explicar de manera lúdica el desarrollo de un proceso judicial y el rol de las pruebas.

La jornada contempla visitas guiadas por distintas dependencias del edificio judicial, incluyendo salas de audiencia, la biblioteca y espacios históricos, además de una muestra de canes adiestrados de Gendarmería.

Corte de Valdivia llevará a juicio al Viejo Pascuero por el Día de los Patrimonios
 Corte de Apelaciones de Valdivia
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La Corte de Apelaciones de Valdivia abrirá este domingo sus puertas a la comunidad en una nueva conmemoración del Día de los Patrimonios, actividad que incluirá un juicio ficticio al Viejo Pascuero, acusado de estacionar su trineo en un lugar prohibido.

En la audiencia, los antecedentes y pruebas presentadas por las partes serán claves para resolver el caso y definir, de manera simbólica, el futuro de la Navidad para los niños y niñas de la jurisdicción, en una representación que busca acercar el funcionamiento del sistema penal a la ciudadanía.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Karina Ormeño, explicó que "por medio de esta obra queremos explicar cómo opera el sistema penal chileno, específicamente el peso e importancia que tienen las pruebas dentro de un juicio".

La actividad tendrá dos funciones abiertas al público, programadas para las 10:00 y las 12:00 horas.

Recorridos y actividades para visitantes

Durante la jornada se realizarán visitas guiadas a distintas dependencias del tribunal, entre ellas la sala de pleno, salas de audiencia, la oficina de presidencia y la biblioteca especializada en derecho, que cuenta con más de tres mil títulos.

La programación además contempla acceso al museo judicial, donde se exhiben documentos, libros y objetos históricos, junto con una muestra de canes adiestrados de Gendarmería programada para las 11:00 horas.

Asimismo, la programación completa del Día de los Patrimonios está disponible en el sitio oficial del evento, donde los usuarios pueden consultar actividades por región, comuna y horario, además de reservar cupos en aquellas que lo requieran.

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