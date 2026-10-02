Un histórico enlace civil se concretó este viernes en el Territorio Chileno Antártico, luego de que Natalia Mestre Silva (31) y Luis Muñoz Gaete (34), investigadores de la Universidad Andrés Bello e integrantes del Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien), contrajeran matrimonio en la Base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (Inach).

El hito, que marca el sexto matrimonio en la historia de la Antártica chilena y el primero en los últimos 16 años, fue oficiado por el comandante de la Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, Carlos Reyes, en su calidad de oficial de Registro Civil ad hoc.

La ceremonia refleja además la consolidación de la Base Escudero con operaciones invernales continuas por segundo año consecutivo, con apoyo logístico de la FACh y la Armada.

Desde el Gobierno, el canciller Francisco Pérez Mackenna valoró el trasfondo humano del enlace: "La Antártica es paz, ciencia, cooperación, medioambiente y soberanía, pero también es camaradería, relaciones humanas y colaboración".

Por su parte, el comandante Reyes recalcó que "llevar la libreta de matrimonio al fin del mundo, es reafirmar nuestra presencia en el territorio antártico de la forma más humana y esperanzadora que existe".

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