Aumenta la actividad sísmica en el Nevados de Chillán: Dos comunas bajo zona de seguridad

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró un perímetro de seguridad en las comunas de Pinto y Coihueco, en la Región de Ñuble, luego de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevara de verde a amarilla la alerta técnica del Complejo Volcánico Nevados de Chillán.

La medida considera la restricción de ingreso en un radio de un kilómetro alrededor del cráter activo Nicanor, debido al aumento de la actividad sísmica registrada en las últimas semanas.

Según un Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) elaborado por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), existe la posibilidad de que se produzcan explosiones de baja magnitud en las inmediaciones del cráter, similares a las observadas durante el ciclo eruptivo ocurrido entre 2015 y 2022.

El organismo detalló que los principales peligros asociados corresponden a la eyección de piroclastos balísticos, además de emisiones de ceniza y gases volcánicos. Asimismo, no descartó que la dispersión de cenizas pueda alcanzar distancias mayores.

Ante este escenario, Senapred mantuvo vigente la Alerta Temprana Preventiva para Pinto y Coihueco, decretada el pasado 15 de junio, y reforzó la coordinación con las autoridades regionales y los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

Entre las medidas adoptadas se contempla la prohibición de actividades turísticas y de pastoreo dentro del perímetro de seguridad, además del monitoreo permanente de zonas de riesgo, la conectividad vial y los recursos disponibles para una eventual emergencia.

Senapred indicó que continuará evaluando la evolución del complejo volcánico en base a los informes emitidos por OVDAS-Sernageomin y mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio en las condiciones de riesgo.