Hallan cadáver al interior de una bolsa en la frontera de Tarapacá

Un operativo policial se desplegó en la zona fronteriza de la Región de Tarapacá tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una bolsa de basura, a un costado de la Ruta A-639.

El hecho fue descubierto por efectivos del Retén Cancosa de Carabineros mientras realizaban patrullajes de rutina por la carretera. Al percatarse de un bulto sospechoso al costado de la vía, los funcionarios descendieron de la patrulla y verificaron que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición.

Ante la gravedad del suceso, la Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios y la Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, junto al equipo ECOH del Ministerio Público, quienes realizan peritajes en el límite fronterizo entre Chile y Bolivia para esclarecer las circunstancias del hecho.