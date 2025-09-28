Justicia dejó con arresto domiciliario nocturno a joven y su tía tras homicidio en Iquique

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno para el adolescente de 17 años y su tía, formalizados por el delito de homicidio simple de un hombre boliviano en la Región de Tarapacá.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en un domicilio, en la esquina de las calles Genaro Gallo con Libertad, donde el hombre inició una riña con su pareja, de la misma nacionalidad. Ante la situación de violencia, el adolescente salió en defensa de su tía y tras un forcejeo, se produjo la muerte del agresor.

La situación está siendo indagada por la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de investigaciones, quienes no han podido establecer que existió dolo por parte de los imputados, apuntando además fue una acción que tenía como objetivo poder defender a la mujer del ataque estaba siendo víctima.

Asimismo, durante la audiencia se expusieron antecedentes que dieron cuenta que la mujer había sido sometida a una serie de situaciones de violencia intrafamiliar, al menos desde hace siete años.

El juez Vicente Muratori determinó que "se deduce de la exposición del Ministerio Público y de la clara exposición de las defensas, es que los imputados no son peligrosos para la seguridad de la sociedad".

"Y por tanto, por no ser peligroso para la seguridad de la sociedad, por no tener antecedentes previos, por existir violencia intrafamiliar, por verlo también con una cierta perspectiva de género, evidentemente que las medidas cautelares que ha pedido el Ministerio Público, esto es el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno, son proporcionales", señaló.

En paralelo, desde la Defensoría Penal Pública, la abogada Karina Reyes solicitó al tribunal que se realicen diligencias investigativas en el contexto de delitos asociados a la violencia intrafamiliar, dando cuenta que la imputada fue sometida a malos tratos por su pareja, quien falleció –según señaló el Servicio Médico Legal- por una asfixia mecánica.