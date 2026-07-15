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La masiva celebración en las calles de Buenos Aires tras el paso de Argentina a la final

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Argentina clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026 con un triunfo de 2-1 sobre Inglaterra y las calles de Buenos Aires, en especial alrededor del Obelisco, se repletaron de fanáticos que festejaron la victoria.

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