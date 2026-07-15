La masiva celebración en las calles de Buenos Aires tras el paso de Argentina a la final
Publicado:
Fotos Destacadas
Marejadas impactan el borde costero de Valparaíso
"Héroes": La reacción de la prensa argentina por la remontada ante Inglaterra y el paso a la final
Fuertes vientos arrasaron con techumbre de escuela modular de Punta de Parra
Fotos Recientes
La masiva celebración en las calles de Buenos Aires tras el paso de Argentina a la final
Jugadores argentinos desplegaron lienzo con un potente mensaje tras triunfo ante Inglaterra
Marejadas impactan el borde costero de Valparaíso
Argentina clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026 con un triunfo de 2-1 sobre Inglaterra y las calles de Buenos Aires, en especial alrededor del Obelisco, se repletaron de fanáticos que festejaron la victoria.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados