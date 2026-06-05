Condenan a 18 años de presidio a autor de homicidio en Valparaíso

El Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso condenó a 18 años de presidio al autor de un homicidio ocurrido en agosto de 2024 en el Cerro Placeres de la misma comuna.

El sujeto, identificado como Mauricio Rojas Ahumada, de 27 años, citó a la víctima a través de Facebook haciéndose pasar por una mujer, disparándole en dos ocasiones cuando llegó al lugar.

El fiscal Juan Carlos Catalán detalló que "el Tribunal Oral en Lo Penal condenó a 15 años y un día por el homicidio calificado y a tres años y un día por el delito del porte ilegal de arma de fuego. Fue un juicio complejo, con un alto grado de dificultad, ya que la defensa solicitaba absolución, basándose en la declaración de varios testigos y además en un peritaje a una videograbación, que situaba al acusado en un lugar distinto el mismo día y hora de la ocurrencia de los hechos, sin embargo aquello no pudo ser corroborado en el juicio, logrando finalmente la condena por los delitos indicados".