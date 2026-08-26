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Detienen a sospecho de balear a un niño en medio de asalto a parcela en La Cruz
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Autor: Redacción Cooperativa
La Fiscalía informó que un hombre de 25 años fue detenido en la Región Metropolitana por su participación en un asalto perpetrado el 27 de abril en la comuna de La Cruz (Provincia de Quillota, Región de Valparaíso), en el que un niño fue baleado.
Dicha jornada, un grupo de delincuentes irrumpió en una parcela en el sector rural de Pocochay, y baleó a un pequeño de ocho años de edad que se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos.
El sospechoso fue formalizado por delitos de homicidio frustrado y de robo con violencia e intimidación, tras lo cual quedó en prisión preventiva.