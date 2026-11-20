Gendarmería informó la apertura de una investigación interna para esclarecer de qué manera fue ingresada una antena satelital de internet a uno de los módulos de la Cárcel de Valparaíso, dispositivo que fue descubierto la tarde del jueves.

En el marco de una ronda de rutina, funcionarios de la institución se percataron de que dicho artefacto -que se encontraba inactivo- estaba oculto en uno de los pasillos, lo que derivó en una serie de allanamientos en el recinto penitenciario.

"Gracias al actuar oportuno del personal de Gendarmería, fue posible incautar este elemento, además de droga, procediendo con los protocolos correspondientes, y activando los procesos investigativos", destacó el seremi de Justicia de Valparaíso, Rafael González.

Según la autoridad regional, "estos acontecimientos demuestran la importancia de mantener los allanamientos constantes, los controles permanentes, y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, para impedir el ingreso y utilización de elementos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios".

A su vez, Gendarmería relevó que en octubre pasado se bloqueó la señal de telefonía móvil en la cárcel del puerto, y que aquella medida opera correctamente.