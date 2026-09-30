Pese a rechazo del Gobierno, habrá Carnaval Mil Tambores en Valparaíso

Pese a que la Delegación Presidencial de Valparaíso negó autorización para el Carnaval Mil Tambores de este fin de semana, de igual forma se va a realizar.

El delegado Manuel Millones explicó que la organización ingresó su solicitud bajo concepto de "derecho a reunión" y no como evento masivo, lo que impide que puedan exigírsele medidas de seguridad como guardias privados o incluso baños.

Explicó que su negativa obedecía a tres informes desfavorables de la Seremi de Salud y de Carabineros, uno de ellos haciendo constar que este fin de semana se correrá también el Maratón de Viña del Mar, complicando la disponibilidad de contingente policial.

"Lo que importa es tomar resguardos para permitir que coexistan dos derechos: el

derecho de reunión y el derecho de los vecinos a los que les incomoda el ruido o la presencia de personas que comen y toman alcohol en la vía pública, orinan", entre otras complicaciones desagradables, dijo la autoridad regional.