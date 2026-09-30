Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.5°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Pese a rechazo del Gobierno, habrá Carnaval Mil Tambores en Valparaíso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a que la Delegación Presidencial de Valparaíso negó autorización para el Carnaval Mil Tambores de este fin de semana, de igual forma se va a realizar.

El delegado Manuel Millones explicó que la organización ingresó su solicitud bajo concepto de "derecho a reunión" y no como evento masivo, lo que impide que puedan exigírsele medidas de seguridad como guardias privados o incluso baños.

Explicó que su negativa obedecía a tres informes desfavorables de la Seremi de Salud y de Carabineros, uno de ellos haciendo constar que este fin de semana se correrá también el Maratón de Viña del Mar, complicando la disponibilidad de contingente policial.

"Lo que importa es tomar resguardos para permitir que coexistan dos derechos: el
derecho de reunión y el derecho de los vecinos a los que les incomoda el ruido o la presencia de personas que comen y toman alcohol en la vía pública, orinan", entre otras complicaciones desagradables, dijo la autoridad regional.

contenido de servicio
Las + leídas